Будет впервые представлено 69 редких примул аурикул. Посетители сада смогут полюбоваться живыми экспонатами с 17 мая.

"Изначально примулы аурикулы приобрели популярность в Англии в XVI веке, а чуть позже разведением этих первоцветов увлеклись и в Голландии. Летний сад, одно из любимых мест Петра I, как нельзя лучше подходит для проведения выставки растений, пришедших в нашу культуру из-за рубежа. "Театр примул" будет размещен в павильоне музеефицированного фонтана "Лакоста", — говорится в сообщении.

"Театр примул" — традиционная форма показа первоцветов, которые высоко ценятся среди коллекционеров. Само понятие "театр примул" появилось в викторианской Англии, где увлечение разведением аурикул охватило все слои населения — от аристократов до шахтеров. Коллекционеры стремились продемонстрировать диковинные первоцветы с наиболее выигрышной стороны. Аурикулы размещались на специальных подставках в красивых горшках. Желающие могли увидеть цветочные композиции, оформленные согласно индивидуальному вкусу хозяев. Такие "театры" создавались в весеннее время, на лето примулы убирали в тенистые места.

Примулы аурикулы оставили свой след в искусстве: они заслужили славу "цветка художников", эти первоцветы нередко вдохновляли мастеров на создание произведений.