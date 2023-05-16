"Как отмечают в туркомпаниях, программы с наземным обслуживанием без перевозки уже доступны туристам. Для того, чтобы предложить туры с прямым перелетом, билеты на самолеты должны появиться в глобальных системах бронирования (GDS). Это может произойти в течение ближайших двух недель", — говорится в сообщении.

В понедельник авиационные власти Грузии заявили, что выдали разрешение на выполнение полетов в страну авиакомпании "Азимут", первый рейс состоится 17 мая. На сайте авиакомпании можно найти билеты на рейсы начиная с 19 мая, минимальная стоимость прямого перелета в оба конца – от 37,8 тыс. рублей.

Всего, как сообщил глава агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили, пять авиакомпаний подали заявки на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией.

10 мая Владимир Путин в среду своим указом отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии.