Во время досмотра в здании аэропорта в выдвижной ручке чемодана подозреваемого был обнаружен металл желтого цвета.

"Задержанный рассказал, что два сезона работал старателем в одной из артелей и прятал золотой песок в тайниках в лесу. Затем перенес все похищенное в заброшенный дом. Спустя два с половиной года экс-старатель приехал на Чукотку в качестве туриста, забрал золото из тайника и попытался вывезти", — цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирину Волк.

Эксперты подтвердили, что обнаруженный в чемодане металл является шлиховым золотом весом более 4,5 кг и стоимостью свыше 24 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.