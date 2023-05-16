"Можно сказать, что на 77% по отношению к 2019 году туристическая отрасль восстановилась именно за счет событийного туризма, внутреннего туризма. Люди приезжают, загружают отели. У нас была загрузка отелей на майские праздники 90%", — сказал Пиотровский.

"Куда приезжать, если не в Санкт-Петербург, где такая красивая архитектура и развита инфраструктура. Мы с легкостью принимаем туристов любого количества и любого уровня", — добавил вице-губернатор.

По его словам, в настоящее время внутренний туризм развивается очень быстро. "Мы на нем фокусируемся. Иностранные туристы существуют, их достаточное количество, но нам не надо на них фокусироваться. Сейчас это ОАЭ, Катар, Китай, Иран. Приезжают туристы из Турции", — отметил Пиотровский.