"Так, две новосибирские туристки в качестве сувениров из Коломбо (Шри-Ланка) привезли крупные морские раковины. В настоящее время они направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники таможенного поста "Аэропорт Толмачево" Новосибирской таможни за первые 4 месяца 2023 года при контроле багажа и личной клади авиапассажиров международных рейсов выявили 354 правонарушения.

Сумма валюты, которую пытались провести сверх нормы с января по апрель этого года, составила более 6,2 млн рублей, 63,5 тыс. долларов США, 14 тыс. евро.

Также новосибирские таможенники выявили три случая ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования, в частности, в апреле авиапассажирами из Узбекистана и Таджикистана ввезено без декларирования четыре станка для изготовления ключей.