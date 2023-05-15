"Сегодня мы вспоминаем об огромном вкладе нашей организации, Российского Красного Креста, в историю нашей страны. Ведь многие сейчас уже забыли о том, что многое из того, что нас окружает, оно исторически было создано РКК", — сказал председатель РКК Павел Савчук в ходе открытия.

"Это, например, первая скорая помощь, первый санитарный самолет, детский лагерь "Артек", система масштабного донорства крови во время Великой Отечественной войны, система санитарных отрядов и санитарных дружин, первые большие программы по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза", — добавил он.

В экспозиции музея представлены более уникальных 60 экспонатов, которые посвящены истории организации и развитию благотворительности в России.

В рамках празднования своего 156-летия РКК также открыл тематические станции, посвященные основным направлениям деятельности организации: первой помощи, реагированию на чрезвычайные ситуации и медико-социальным программам.