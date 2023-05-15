Свои спектакли покажут 17 театральных коллективов из девяти городов России, а также Белоруссии и Абхазии, говорится в сообщении.

Культурное событие организует Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова при поддержке правительства Иркутской области.

"В афишу вошло 18 постановок, в том числе по произведениям сценариста Ярославы Пулинович, драматурга Дмитрия Богославского, писательницы Наринэ Абгарян, режиссеров Екатерины Аверковой и Ларса Фон Триера", — цитирует пресс-служба слова директора иркутского драмтеатра Анатолия Стрельцова.

В день открытия фестиваля подведут итоги творческой лаборатории. Ее участники — приглашенные режиссеры создадут за неделю небольшие отрывки спектаклей по произведениям современной драматургии.

Экспертами фестиваля станут театральные критики Алла Шевелева, Екатерина Рябова и Ирина Кайгородова. Они проведут обсуждение спектаклей, круглые столы и лекции на актуальные темы культуры и искусства.

Международный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова проходит с 1987 года. Он был создан в честь 50-летия драматурга. С 1997 года фестиваль приобрел статус всероссийского, с 2013 года — международного.