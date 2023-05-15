«Пять авиакомпаний подали заявки на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией. Мы проверили одного из авиаперевозчиков, это авиакомпания «Азимут», которая сможет запустить рейсы в Грузию с 17 мая. Разрешение на полеты было выдано сегодня», — цитирует портал Давиташвили.

В настоящее время на сайте авиакомпании "Азимут" информации о возобновлении полетов в Грузию нет.

Также заявку на выполнение прямых рейсов между Грузией и РФ подал флагманский авиаперевозчик республики Georgian Airways.

Как отмечает глава GCAA, Грузия проанализировала опыт других стран, куда летают российские авиаперевозчики. «Мы приняли жесткое решение, что ни одна авиакомпания, находящаяся под санкциями, не будет летать в Грузию», — пояснил Давиташвили.

10 мая президент РФ Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

Также вышел указ о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.