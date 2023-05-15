"Калининградская область второй год подряд попала в программу бесплатных экскурсий по региону для учащихся 5-9 классов, которая реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". О старте заявочной компании для родителей потенциальных путешественников заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, сообщивший и о новеллах этого года", — сказал Лысков.

По его словам, в этом году воспользоваться социальным сертификатом на бесплатную турпоездку смогут 4200 школьников, что более чем в 1,5 раза превышает показатель прошлого года. В регионе число туроператоров, предлагающих свои турпродукты в рамках проекта, увеличилось с 10 до 12.

Еще одно нововведение в том, что в этом году родители получили возможность одновременно подать заявление в отношении нескольких детей. При этом есть возможность для каждого учащегося 5-9 класса выбрать интересную ему поездку или отправить всех в одну поездку, добавил Лысков.

Экскурсионная программа будет охватывать все муниципальные образования и практически все самые известные туристические достопримечательности области. Экскурсии будут начинаться не только в Калининграде, но и в других городах региона — Черняховске, Советске и других муниципалитетах.

Опыт прошлого года показал, что школьники из приморских муниципалитетов с большим удовольствием едут на экскурсии на восток области, а те, кто живет в глубинке, наоборот, хотят увидеть Куршскую косу. При этом особое внимание будет уделяться истории региона и краеведению. И на подбор таких экскурсий уже сориентированы местные туристические компании, добавил Лысков.

Параметры поездок будут практически такими, как и в прошлом году. Предусматривается одна ночевка в гостиницах области категории не ниже "три звезды", двухразовое горячее питание, перемещение по области на автобусе туристского класса, обзорные экскурсии и посещение объектов туристского показа на маршруте в сопровождении квалифицированных экскурсоводов, отметил пресс-секретарь.

"Первые поездки запланированы на 20-21 мая текущего года, последние — на 25-26 ноября", — сказал Лысков.