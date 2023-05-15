В связи с работами ВВП, имеющая длину 3250 метров, в ближайшие месяцы будет работать с ограничениями.

"Ограничения по длине полосы в аэропорту "Якутск" вводятся с 15 мая по 1 октября 2023 года. С 15 мая по 15 июня длина полосы составит 1650 метров, с 15 июня по 1 октября — 1800 метров", — говорится в сообщении.

Согласно обновленному расписанию, до 15 июня авиакомпания "Якутия" будет летать из Якутска два раза в день на Boieng-737-700 до Москвы с технической посадкой для дозаправки в Нижневартовске. Три рейса в неделю будут организованы в Санкт-Петербург с посадкой в Екатеринбурге, а также четыре рейса в неделю в Сочи и Минеральные воды с посадкой в Москве. Авиакомпания также будет летать из Якутска в Хабаровск, Улан-Удэ, Красноярск, Владивосток и Иркутск.

Кроме того, S7 в этот период будет летать три раза в день на самолете Embraer-170 до Новосибирска, а также ежедневно на Airbus A320 neo в Иркутск.

С 16 июня по 1 октября авиакомпания "Якутия" добавит в расписание полеты в Харбин один раз в неделю. В этот же период авиакомпания "Уральские авиалинии" начнет летать трижды в неделю в Якутск из Екатеринбурга на Airbus A320 neo.

"Авиакомпании "Ред Вингс", "Аэрофлот", "Аврора" и "Северный ветер" не рассматривают варианты осуществления полетов в период реконструкции", — отмечается в пресс-релизе.

Реконструкция аэропорта Якутска стоимостью 4,5 млрд рублей ведется с 2019 года. Реконструкция непосредственно ВПП проходит в несколько этапов. Так, в 2021 году строители выполнили реконструкцию ВПП на протяжении 625 метров, обустроили пандус длиной 175 метров и верхний слой на участке удлинения полосы длиной 200 метров.

По предварительным прогнозам, после завершения реконструкции и обновления международного терминала пассажиропоток на международных направлениях возрастет с 40 тыс. до 100 тыс. человек в год. Кроме того, после реконструкции аэропорт будет принимать широкофюзеляжные воздушные суда.

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. До пандемии осуществлялись полеты в Пекин, Харбин, Сеул, Токио, на остров Пхукет.

Единственным акционером ОАО "Аэропорт "Якутск" является Якутия в лице министерства имущественных и земельных отношений региона.