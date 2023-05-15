Он состоится в Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции у деревни Барсуково Становлянского района.

"Впервые в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по йоге, арт-терапии, росписи на одежде, а для любителей острых ощущений — по гвоздестоянию. Также можно будет освоить технику живописи, бисероплетения, каллиграфии, научиться делать тряпичные куклы и плести корзины", — говорится в сообщении.

Гости с детьми смогут посетить специальную зону с театрализованными представлениями и аниматорами. Выступят современные поэты, скрипачи.

"Для участников и гостей организуют тематические конкурсы, дефиле "Сиреневая мода" и фотозоны. На сцене выступят творческие коллективы. Гастрономические ряды предложат свежие фермерские продукты, а сувенирные лавки — авторские изделия", — отмечается в пресс-релизе.

Дендропарк "Мещёрка", где пройдет фестиваль, находится на месте старинного парка, заложенного профессором Дмитрием Арцыбашевым в начале XX века. Уже 100 лет питомник остаётся уникальной кладовой ценных видов деревьев и кустарников, отмечается в сообщении.