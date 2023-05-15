"В этом году она пройдет 20 мая. В программе Ночи музеев выставки, лекции, мастер-классы, перфомансы, экскурсии, исторические лекции, спектакли и многое другое. Всего более 180 мероприятий. (...) Мы думаем, что они, как и в предыдущие годы, соберут тысячи посетителей", — сказала Ходот.

По ее данным, свои программы подготовили не только три государственных музея, но и многие крупные муниципальные музеи, а также другие учреждения культуры.

"Слоган этого года — "История и истории", он посвящен Году педагога-наставника. Мероприятия раскроют тему сохранения традиций и памяти поколений о наших героях, наставниках, значимых событиях", — уточнила представитель Минкульта.

Она добавила, что свои мероприятия также подготовили некоторые частные музеи, историко-культурный заповедник "Аркаим", театры и библиотеки,

Так, Государственный исторический музей Южного Урала совместно с Новым художественным театром представят спектакль "Малахитовая шкатулка", его сыграют в музейных залах.

Билеты практически на все мероприятия можно будет оплатить Пушкинской картой.

Кроме того, организаторы "учли опыт пандемийных годов" и расширят число участников мероприятий с помощью их онлайн-трансляции, отметила Ходот.