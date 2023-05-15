Уникальная система включает 2 тыс. 520 видеокамер, в том числе с системой распознавания лиц. В текущем году на пляжах, набережных и в спальных микрорайонах дополнительно устанавливается еще более 800 видеокамер.

"По поручению главы города Алексея Копайгородского в соответствии с решением городской антитеррористической комиссии на курорте приняты исчерпывающие меры для обеспечения безопасности. На патрулирование маршрутов гостеприимства в летний период каждый день будут выходить около 100 казаков и 50 членов добровольных народных дружин. 540 сотрудников УВД ежедневно будут обеспечивать охрану общественного порядка", — говорится в сообщении.

Кроме того, в аэровокзале международного аэропорта Сочи в 1,5 раза — до 13 единиц — увеличено количество досмотровых линий. На железнодорожных вокзалах впервые внедрена система "зеленого коридора" для организованных детских групп.

"Для предупреждения и ликвидации последствий ЧС в территориальных границах Сочи действуют аварийно-спасательные формирования численностью более 3,5 тыс. человек и 790 единиц специальной техники", — говорится в сообщении.

Координацией работы всех служб города и обеспечением безопасности в летний курортный сезон займется межведомственный оперативный штаб под руководством мэра.

"С начала 2023 года Сочи уже посетили 1,7 млн туристов. Не менее 4,5 миллионов гостей ожидается на курорте с мая по октябрь, а в целом за год город планирует принять свыше 7 миллионов человек", — отмечает пресс-служба.

Летний курортный сезон в Сочи стартует 1 июня.