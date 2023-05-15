"Музей расположен в блокгаузе, который стоит на берегу крепостного ручья и является частью предмостных укреплений бастиона "Грольман", расположенного на Литовском валу, входящим в оборонительный контур бывшего Кенигсберга. Экспозиция рассоложена в кирпичных казематах общей площадью 300 кв. метров и рассказывает об истории пивоварения и ресторанных предпочтениях жителей бывшего Кёнигсберга и всей Восточной Пруссии. На сегодня у нас уже есть порядка 3 тыс. уникальных экспонатов из прошлого", — сказал Троневский.

По его словам, посетители смогут увидеть старинную посуду и мебель из ресторанов, бутылки и пробки местных пивоварен, открытки, меню и даже печь с изразцами, которая отапливала одно из популярных заведений восточно-прусского общепита. Коллекция собиралась больше двадцати лет, как по территории Калининградской области, так и за границей. Есть совершенно уникальные вещи.

"Есть, например, кружка из отеля "Остзее" в Кранце, нынешнем Зеленоградске, в котором вместе с семьей останавливался председатель совета министров Российской империи Петр Столыпин. Можно предположить, что из этой самой кружки он пил чай или кофе. Бывшая жительница Кенигсберга прислала из США меню ресторана с корабля, курсировавшего по маршруту Гамбург — Пиллау (ныне Балтийск). Музею она передала не только это меню, но и часть своей коллекции. Получился круговорот экспонатов: вещи когда-то появились в этом городе, потом совершили путешествие и вернулись домой", — отметил владелец музея.

Он также сообщил, что реставрацию блокгауза под музей курировала и отслеживала региональная Служба государственной охраны объектов культурного наследия. Также власти финансово поддержали проект. Правительство области одобрило заявку на льготный кредит в размере 14,4 млн рублей по региональной программе восстановления объектов культурного наследия.

"Интерес к музею уже есть, как у самих калининградцев, так и у гостей города. Активно сотрудничаем со многими туристическими компаниями в вопросах распространения информации о музее и включении его в различные туристические маршруты. Тем более, что в музее открыто кафе, где туристы смогут всегда перекусить блюдами уже современной калининградской кухни", — заключил Троневский.