"К нам поступили запросы на осуществление полетов сразу от нескольких компаний, в том числе и от грузинской авиакомпании. Мы исходим из самого строгого в мире подхода, который используется странами, осуществляющими авиасообщение с Россией", — сказал Давиташвили.

Он отметил, что решение грузинской стороны на возобновление полетов будет основано на критериях, предусматривающих, что авиакомпании и самолеты под санкциями не будут допущены на авиарынок Грузии.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

Кроме того, вышел указ о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

В свою очередь Минтранс России сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой Тбилиси и по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских SSJ100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков.

США и Евросоюз со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках, в случае возобновления авиасообщения с РФ.