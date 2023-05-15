"В новом курортном сезоне введен единый дизайн набережных, пляжного оборудования — в новом формате будут работать 180 пляжей. Для маломобильных граждан доступно 40 пляжей: их оборудовали по федеральной программе курортного сбора", — говорится в сообщении.

44 пляжные территории курорта прошли классификацию на соответствие национальным стандартам качества, утвержденным Министерством экономического развития РФ, 35 из них присвоены "Синие флаги" — это высшая категория. В прошлом году их было 23.

"Завершается благоустройство новых экопляжей: "Жемчужина Сочи", "Касабланка", "Аквамарин". В их обустройстве использованы натуральные материалы, экологичное уличное освещение, современные инженерные технологии, а также принцип раздельного сбора отходов. Это наследие Года экологии, который прошел на курорте в прошлом году", — отмечается в сообщении.

Летний курортный сезон в Сочи стартует 1 июня.