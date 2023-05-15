Во время Маньчжурской наступательной операции 1945 года танковая армия под руководством рязанца, Героя Советского Союза Макара Терехина блокировала 123 японскую дивизию. Макар Фомич выдвинул японцам ультиматум и 17 августа противник сдался без боя. При капитуляции командир дивизии Китазава Тэйдзиро вручил Терехину личное оружие — японскую саблю син-гунто образца 1934 года. В 1959 году Макар Фомич подарил этот предмет Рязанскому областному краеведческому музею (ныне Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник).

Однако в текущем году выяснилось, что у этого оружия очень древняя история: в феврале японская сабля была атрибутирована специалистом Коллегии экспертов и оценщиков ювелирных изделий и антиквариата, специалистом по японскому холодному оружию Натальей Курсаниной.

"Тщательно исследовав клинок, хранящийся в Рязанском музее, Наталья Леонидовна установила, что по совокупности таких признаков как длина клинка, изгиб, острие, дол, хвостовик, отверстия для крепления он был создан в школе традиции Бидзэн в период конца XII — начала XV веков для тати — похожего на саблю самурайского меча", — отмечает пресс-служба.

Как добавила эксперт, в японской оружейной традиции принято считать клинок основным элементом оружия, а рукоять и ножны — съемными и сменными атрибутами. Поэтому воспользовавшись тем, что уставные ножны и рукоять син-гунто копировали традиционный тати, японский офицер из самурайского рода вставил клинок предков в более современную "оправу".