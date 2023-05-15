"В летнем сезон в Сочи будут работать более 2,3 тыс. объектов размещения с общим номерным фондом для 150 тыс. туристов. Открываются 12 новых мини-гостиниц и 16 глэмпингов", — подчеркивает пресс-служба.

В соответствии с поручением заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко о развитии автотуризма летом текущего года в Сочи открывается новый комплекс современных кемпингов на реке Аше в Лазаревском районе Сочи.

"В этом сезоне Сочи предоставляет 4 тыс. видов услуг по оздоровлению и лечению. Разработаны 30 авторских лечебных программ. Уже 31 здравница курорта предлагает программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции", — отмечается в сообщении.

Кроме этого, врачи бальнеологического комплекса "Мацеста" успешно применяют на практике собственные разработки по медицинской реабилитации участников СВО.

"Всего в Сочи 9 здравниц предоставляют участникам СВО программу восстановления, 8 санаториев курорта подтвердили участие в разрабатываемой программе Краснодарского края по оздоровлению и реабилитации защитников Родины, — добавили в пресс-службе.