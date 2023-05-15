"В горном кластере и городской черте, а также на особо охраняемых природных территориях федерального подчинения будут открыты 165 рекреационных объектов", — отмечает пресс-служба.

Наиболее популярные из них — Парк "Ривьера", парк "Дендрарий", "Скайпарк", "Солохаул-парк", "Сочи Парк", Агурские водопады, Орлиные скалы, Вольерный комплекс, 33 водопада, Волконский дольмен, курорты Роза Хутор, Курорт Красная Поляна, "Газпром".

Расширилась сеть пешеходных и велосипедных маршрутов. "Сеть пешеходных и велосипедных маршрутов включает 1,2 тыс. км трасс, 150 из них благоустроены по современным экостандартам", — отмечается в сообщении. Кроме того, впервые в Сочи открываются две этнографические ярмарки.

В Сочи активными темпами развиваются новые формы туризма. "Развиваются форматы гастротуризма. В летнем сезоне будут работать 1930 предприятий общественного питания, 20 из них новые. Сразу 23 ресторана Сочи вошли в топ-100 лучших по стране по версии премии "ГДЕ ПОЕСТЬ". В крупных заведениях общественного питания происходит поэтапное внедрение бренда "Сочинская кухня" в основное меню", — заверили в пресс-службе.

На территории курорта работают четыре агрофермы, три сыроварни, шесть дегустационных залов. Четыре чайные плантации функционируют по принципу экскурсионных объектов с возможностью участвовать туристам в сборе сырья на плантациях и дегустировать местную продукцию.

"Гости курорта в сезоне-2023 смогут оценить качество и расширенный ассортимент местных продуктов. Реализуется флагманский проект по поддержке сочинских товаропроизводителей "Выбирай сочинское!" в рамках Стратегии социально-экономического развития Сочи до 2035 года, которая будет принята в этом году, и отвечает целям национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В настоящее время около 100 крупных и 300 фермерских предприятий реализуют продукты питания собственного производства. Из интересных новинок этого года — производство Сочинской питьевой воды и местного мороженного. 10 нестационарных торговых объектов под брендом "Сочинский производитель" устанавливают в курортных зонах и на семи городских сельскохозяйственных ярмарках выходного дня", — отмечается в сообщении.

В событийном календаре курорта этим летом две сотни музыкальных фестивалей и концертов, театральные гастроли, выставки, крупные спортивные мероприятия в городе и в горном кластере.

Летний курортный сезон в Сочи стартует 1 июня.