«Среднесуточные бронирования туров в Турцию соответствуют общей картине по сезону, спада нет. В целом бронирования Турции в этом году отличает минимальная глубина, поэтому прямой корреляции с выборами в Турции мы не видим», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Как отметили в компании, ряд популярных отелей Антальи уже встали на стопы, поэтому участились случаи овербукинга.

По словам главы туроператора Space Travel и вице-президента ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артура Мурадяна, бронирования туров идут в обычном режиме.

«В воздухе действительно витали некие опасения, что при возможной смене власти может произойти «похолодание» двухсторонних отношений между нашими странами. Но коснется ли это напрямую туристического сектора сейчас никто не скажет», — пояснил он.

Эксперт отметил, что в настоящее время большее влияние на продажи туров за рубеж, в частности в Турцию, оказывает ослабление рубля.

В воскресенье в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Газета Daily Sabah сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,36%, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,99% по итогам подсчетов свыше 99% бюллетеней.

Таким образом, выборы не выявили победителя в первом туре. Второй тур состоится 28 мая.