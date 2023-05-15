"С 15 мая на 32-км дороги А-150 (подъезд к аэропорту Домодедово) начнётся капитальный ремонт путепровода. Особенности путепровода не позволят выполнить работы при частичном закрытии проезжей части. На время проведения работ проезд по сооружению полностью закрыт", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что завершение капремонта путепровода планируется в III квартале 2024 года. Строители обновят пролетное строение и опоры путепровода. Монолитное строение заменят на балочное. Также будет выполнено укрепление конусов, устройство системы водоотведения, смонтировано перильное и барьерное ограждение. В пресс-службе добавили, что объезд возможен по Каширскому шоссе и уличной сети городского округа Домодедово.