Вылеты планируются с частотой 2 раза в неделю с вылетом из Самары в 00:05 (23:05 мск) и прибытием в Хургаду в 05:00 (05:00 мск). Время в пути — 6 часов 55 минут.

Оба маршрута будут обслуживаться самолетами Boeing-757-200 вместимостью до 238 пассажиров.

По информации онлайн-табло аэропорта "Курумоч", в сезонное расписание внесены также рейсы AZUR air из Самары в Даламан и Шарм-эль-Шейх.

В настоящее время прямые рейсы между Самарой и Египтом (Шарм-эль-Шейх) осуществляет Al Masria Universal Airlines. Согласно табло самарского аэропорта, программа рассчитана до 28 октября 2023 года.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай". Как сообщалось, в 2022 году AZUR air перевезла 2,1 млн пассажиров (-43% г/г), план на 2023 год — 2,3 млн (+10% г/г).