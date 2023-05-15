"В первом квартиле 2023 года турпоток в наш регион вырос на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал он.

За три месяца республику посетили более 410 тыс. туристов. По объему турпотока регион занял третье место в Приволжском округе и 12-ое — в России.

Министр отметил, что ключевой частью подготовки к новому туристическому сезону является создание новых средств размещения, "чтобы максимально удовлетворить растущий спрос на отдых в республике".

Как сообщалось, власти Башкирии ожидают в этом году увеличения турпотока в республику на 400 тыс. поездок — до 2,3 млн.