"В текущем году планируется продолжить изучение (слоев) середины X века", — говорится в сообщении.

Организаторами исследований выступили Институт археологии РАН (Москва), Новгородская областная федерация подводной деятельности, ГМЗ и Новгородский государственный университет.

Водолазные работы у Новгородского кремля проводятся с 2005 года. Главной целью исследований является изучение остатков моста через реку, связывавшего в древности Кремль и Ярославово дворище.

В ходе раскопок археологи обнаружили на дне более 4 тыс. предметов церковной утвари и быта, украшений, монет и других раритетов XII-XVII веков.