"Согласован проект капитального ремонта и реставрации многоквартирного дома в Пресненском районе. Здесь в квартире №24 в 1913-1915 годах жил поэт В.В. Маяковский", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, речь идет о капитальном ремонте многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Доходный дом М.П. Кочубея, 1905., архитектор О.О. Шишковский". В здании по адресу ул. Красная Пресня, д.36, стр.1 выполнят комплекс внутренних работ, а также наружный ремонт.

В частности, в доме отреставрируют различные декоративные элементы, включая поверхности потолков сводов монье, штукатурные карнизы, лепные розетки, деревянные перила и лестничные марши. В помещениях общественных зон проведут реставрацию с воссоединением и докомпоновкой метлахской плитки. Проектными решениями предусмотрена реставрация фасада дома, замена цементно-песчаной стяжки переходного балкона, а также обновление облицовки цоколя.

"Основной акцент проекта — реставрация штукатурного слоя, венчающего, лепного, профилированного и плоского карнизов, филенчатых лопаток, пилястр, поверхностей из кирпича, фигурных кронштейнов окон, декоративных элементов, розеток, оконных откосов. Воссоздание порталов парадных входов, а также декора на центральном эркере", — отметили в ведомстве.

В период с 1913 по 1915 годы в этом доме в четырехкомнатной квартире на первом этаже жил поэт Владимир Маяковский. Именно в этой квартире, по предположению исследователей его творчества, он написал знаменитую поэму "Облако в штанах", а также многие стихотворения, в числе которых "Послушайте", "Война объявлена" и прочие.