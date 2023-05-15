"Специалисты Кузоватовского лесничества сообщают, что на территории Налейкинского участкового лесничества были замечены следы медведя", — написала она в своем телеграм-канале в понедельник.

Министр опубликовала фото следов животного, оставленных на проселочной дороге. Вероятнее всего, это был взрослый медведь.

"Бурый медведь является редким видом животных в Ульяновской области, он занесён в региональную Красную книгу", — отметила Рахматулина.

Министр также напомнила правила поведения при встрече с диким животным.

"Если ж вы увидели медведя в отдалении, осторожно покиньте место, обойдите его стороной. Нельзя убегать и делать резкие движения. Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками. И, конечно, не гуляйте по лесу ночью", — написала она.

Как следует из данных Красной книги Ульяновской области, в начале XX века бурые медведи практически исчезли с территории Симбирской губернии (ныне — Ульяновской области) в результате сведения глухих лесов и охоты. В настоящее время изредка можно встретить отдельных особей в Сурском и Инзенском районах области.