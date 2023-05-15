"Торжественная церемония начала сезона состоялась в Пятигорске на Первом туристическом слёте "Маёвка. Больше, чем путешествие. Планируется, что в новом сезоне смогут поучаствовать не менее 75 тыс. победителей, призеров, активных участников всероссийских детских и молодежных проектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, в третьем сезоне путешествие рассматривается как пространство "для развития, патриотического воспитания, неформального обучения и формирования гражданских навыков": бережного отношения к природе, объектам культуры, знакомства с представителями других народов и культур России.

"В новом сезоне предстоит создать организационную инфраструктуру и проверить механизмы взаимодействия — как межведомственные, так и среди регионов. Во время слёта многие делегаты — гиды и экскурсоводы из регионов — прошли серьезную образовательно-практическую подготовку. Фактически мы подготовили кадры для будущей сети программы — и совершенно логично привлекать в проектные центры молодежь в качестве волонтеров, вовлекать их в конкретные проекты, реализующиеся в регионе", — приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой.

Уточняется, что особое внимание будет уделено развитию в стране пешеходных маршрутов.

Программа "Больше, чем путешествие" была создана в 2021 году как система поощрения талантливой молодежи за выдающиеся достижения в различных сферах, более 50% из которой в возрасте от 18 до 25 лет.

В поездки по программе уже отправились более 100 тыс. человек, а в 79 регионах России было разработано около 1 тыс. уникальных туристических программ.