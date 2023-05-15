Открытие музея приурочат не только ко всероссийской акции, но и к Всемирному дню пчел, который отмечается 20 мая.

"В новом зале можно будет не только познакомиться с породой наиболее распространенных на территории региона пчел и медоносных растений, но и поучаствовать в разработанном специально для учреждения интерактиве", — говорится в сообщении.

В рамках открытия пройдет бесплатная экскурсия и оригинальный мастер-класс. Запланированы также два платных мастер-класса: "Свечи из вощины" и "Шокобокс".

Откроется музей в 18:00 мск.