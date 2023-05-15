"За два года работы мы рассмотрели более 700 входящих заявок на реализацию туристических проектов от инвесторов и субъектов РФ. Из них 75 проектов сейчас находятся в текущем портфеле корпорации на разных стадиях реализации. Общий номерной фонд портфеля составляет более 20 тыс. номеров. Общий объем инвестиций составляет около 500 млрд рублей", — рассказал гендиректор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Суханов на совещании в Минстрое, посвященном развитию туризма.

Он добавил, что на текущий момент корпорация уже заключила корпоративные договоры с 35 инвесторами и закрепила свои обязательства на сумму 26,1 млрд рублей.

Кроме того, созданы 33 специальные проектные компании в 23 регионах, из которых 22 уже получили необходимое финансирование.

"Перед нами стоит весьма амбициозная задача — создать 38 тыс. гостиничных номеров к 2030 году. Сегодня на развитие туристической отрасли направлены существенные меры поддержки. Это и создание объектов обеспечивающей инфраструктуры, необходимых для туристических объектов, и финансирование проектов со стороны Корпорации Туризм.РФ, и льготное финансирование по линии Минэкономразвития России. Ключевой фактор — это эффективное взаимодействие между государством и бизнесом и синхронизация межведомственной работы", — отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Уточняется, что в прошлом году Минстрой России провел два отбора на предоставление субсидий для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров. Субъекты подали 36 заявок.

"По итогам анализа представленных заявок для предоставления субсидий в 2022 — 2027 годах отобрано 11 субъектов. Это 45 объектов на сумму почти на 50 млрд рублей", — прокомментировал замглавы Минстроя Юрий Гордеев.

Он уточнил, что по заявкам двух регионов будет реализован механизм опережающего финансирования путем предоставления бюджетных кредитов. Это позволит быстрее ввести объекты в эксплуатацию.

Кроме этого, Минстрой совместно с субъектами и Корпорацией Туризм.РФ проанализировали обоснованность и целесообразность предлагаемых технических решений по подключению объектов туристической инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения. По результатам работы по некоторым объектам были предложены альтернативные и более экономичные схемы подключения.