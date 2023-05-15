"Открыта продажа авиабилетов на авиарейс Южно-Сахалинск — Харбин — Южно-Сахалинск. Полеты в Китай будут осуществляться в период с 6 июня по 24 октября по вторникам на воздушном судне DHC-8-Q400", — говорится в сообщении.

"Прямой рейс из Южно-Сахалинска в Харбин предоставляет пассажирам выбор стыковок в Южную Корею, Японию и другие страны. Например, расписание рейса из Южно-Сахалинска в Харбин позволит сахалинцам, желающим посетить Японию, уже через 1,5 часа после прибытия самолета вылететь в Токио. Такие же стыковки существуют и на направлении Харбин — Сеул (Республика Корея)", — отмечает пресс-служба.

В марте этого года "Аврора" также после трехлетнего перерыва возобновила международные полеты из Хабаровска и Владивостока в Пекин и Харбин.

Ранее сообщалось, что на базе "Авроры" создается единая дальневосточная авиакомпания. В нее должны войти пять перевозчиков: "Якутия", "Камчатское авиационное предприятие" и "Чукотавиа", "Хабаровские авиалинии" (по 25% плюс одна акция этих компаний уже переданы "Авроре"), а также "Полярные авиалинии".

Флот "Авроры" насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.