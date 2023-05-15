«С 29 апреля по 9 мая Петербург посетили 570 тысяч туристов и 200 тысяч экскурсантов (приехавших в город на один день. Вклад гостей в экономику города за эти дни оценивается более чем в 30 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как отметили в комитете со ссылкой на данные системы аналитики Hotel Advisors, максимальная загрузка гостиниц уровня 3-5 звезд достигала 94%. Самыми востребованными днями стали 6 и 7 мая. В рабочие дня 2-5 мая этот показатель снижался в среднем до 59%.

«Из-за того, что в этом году длинные майские выходные разделялись будними днями, в среднем гости проводили в городе два с половиной дня (в прошлом году – около четырех). В то же время количество туристов заметно увеличилось: год назад за этот период Петербург посетили 560 тысяч человек», — рассказали в ведомстве.

По сравнению с прошлым годом сократилась доля организованных путешественников. По словам туроператоров, это связано с отсутствием программы туристического кешбэка, которая действовала прошлой весной.

Как отметила директор Российского союза туриндустрии (РСТ) на Северо-Западе Екатерина Шадская, Петербург продолжает пользоваться большой популярностью у российских путешественников, и благодаря развитию новой туристской географии точек притяжения становится все больше.