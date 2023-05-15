По информации на 06:00 мск 15 мая, на въезд в РФ из Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс" оформлено 1 тыс. 167 легковых автомобилей, на выезд из РФ — 843 машины. При этом очереди перед пунктом пропуска с обеих сторон нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге — в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.