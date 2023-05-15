Как уточняется в сообщении, ранее он занимал посты министра экономического развития Ставропольского края, заместителя председателя правительства Ставропольского края, курировал вопросы развития экономики и курортов региона Кавминвод, возглавлял Межрегиональное управление министерства регионального развития РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, работал на руководящих позициях в коммерческих организациях.

Как сообщалось, по итогам проведенного Минэкономразвития конкурса на право покупки акций УК «Архыз», победителем было признано ООО «Горные вершины», которое предложило заплатить за курорт «Архыз» 24,2 млрд рублей. По условиям сделки, до 2030 года победитель обязуется проложить дополнительно не менее 30 км горнолыжных трасс, довести общее количество мест размещения на курорте до 8 тыс. номеров и с нуля построить третью туристическую деревню Дукка.