Рейс Сиань-Урумчи-Ашхабад будет выполняться каждую субботу. Из Сианя пассажиры будут отправляться в 17:30 и прибывать в Ашхабад в 23:10 (по местному времени). Обратный рейс будет вылетать из Ашхабада в 00:40 по воскресеньям и прибывать в Сиань в 12:30.

Рейс Сиань-Урумчи-Душанбе будет выполняться каждый четверг. Самолет будет вылетать из Сианя в 19:05 и прибывать в Душанбе в пятницу в 00:55 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться из Душанбе на следующий день в 01:35 и прилетать в Сиань в 12:30.

С начала 2023 года было открыто авиасообщение между Сианем и Ташкентом (Узбекистан), Бишкеком (Киргизия) и Астаной (Казахстан).

Предполагается, что открытие авиарейсов между Сианем и городами Центральной Азии будет способствовать развитию торгово-экономических связей между Китаем и государствами региона, в частности, туризма.