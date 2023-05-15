«Тело 32-летнего россиянина найдено в воде у побережья Пхукета днем в воскресенье. Его заметил рыбак примерно в 200 метрах от берега и сообщил властям. Спасатели доставили тело на берег», — говорится в сообщении.

Как уточняется, для опознания представители властей вызвали на пляж друзей российского туриста, с которыми он прибыл в Таиланд.

Ранее сообщалось, что 12 мая в море с прибрежной скалы большой волной смыло четверых россиян, но трое смогли сразу выбраться. Один из спасшихся был госпитализирован из-за полученных травм.