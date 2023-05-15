Первые рейсы запланированы на июнь.

Отмечается, что компания также планирует создать на пути следования судов туристическую базу с эллингами — зданиями для хранения маломерных судов и отдыха транзитных туристов.

После выхода проекта на полную мощность к 2033 году ежегодный пассажиропоток компании на речных перевозках может составить более 3,8 тыс. человек.

Арктическая зона РФ — крупнейшая экономическая зона с единым набором налоговых и административных преференций для инвестиционной деятельности. В настоящее время в Арктической зоне Красноярского края свои проекты реализуют 28 резидентов, а общий объём инвестиций составляет 37,2 млрд рублей.

ООО "Норильск Вояж" создано в Норильске в 2022 году. Основным видом деятельности компании является деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта.