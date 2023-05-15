Так, полеты в Бухару будут осуществляться по субботам. Вылет из Самары — в 12:44, из Бухары — в 17:55. Перелет займет 2 часа 50 минут.

В Фергану "ЮТэйр" будет летать по средам. Вылет из Самары — в 13:00, из Ферганы — в 18:10. Время полета — 3 часа 10 минут.

Согласно расписанию аэропорта "Курумоч", в настоящее время прямых рейсов в эти города из Самары нет.

Как сообщалось, с января этого года "ЮТэйр" выполняет рейсы из Самары в еще один город Узбекистана — Самарканд.

Всего в маршрутной сети "ЮТэйр" более 120 направлений. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и на юг страны. За рубеж из регионов и столицы перевозчик летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.