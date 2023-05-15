В том числе в апреле пассажиропоток аэропорта составил почти 170 тыс. человек (рост на 47% к апрелю 2022 года).

Внутренний пассажиропоток за 4 месяца 2023 года вырос на 27% — до почти 584 тыс. человек. Наибольший прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Хабаровск, Екатеринбург и Южно-Сахалинск.

На международных авиалиниях было обслужено 63 тыс. пассажиров.

"Наряду с популярными таиландскими направлениями, положительная динамика пассажиропотока также отмечается на рейсах в Китай", — отмечается в сообщении. Так, в апреле рейсы авиакомпании "Аврора" в Пекин и Харбин выполнялись до 6 раз в неделю.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2022 году аэропорт обслужил 2,118 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году.