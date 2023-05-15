Согласно расписанию, рейсы планируются по понедельникам, пятницам и воскресеньям. На маршруте будет задействовано воздушное судно Boeing 737-800.

По расписанию вылет из Хабаровска в 16:00, прибытие в Красноярск в 7:30.

Вылет из Красноярска в 7:30 или в 7:25 (по понедельникам) Прибытие в Хабаровск в 14:45.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Хабаровского аэропорта, в настоящее время на данном направлении рейсы осуществляет авиакомпания "Аврора". С 1 июня компания будет выполнять полеты по вторникам, четвергам, пятницам, субботам.

Таким образом из Хабаровска в Красноярск по пятницам будут два рейсам, вылетов в среду не будет.

В парке АК "Россия" — 134 самолета, из которых 77 Superjet 100.