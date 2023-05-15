Перелеты будут выполняться на Airbus A330-300 три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

В пресс-службе ВВСС "Интерфаксу" уточнили, что ранее авиакомпания выполняла регулярные рейсы на данном направлении в рамках летней навигации 2019 года. В 2020 году рейсы не возобновились в связи с ограничением авиасообщения из-за распространения COVID-19.

China Eastern Airlines будет единственным перевозчиком на этом маршруте.

Авиакомпания China Eastern Airlines базируется в аэропортах Хунцяо и Пудун в Шанхае.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия". Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году.