"За пять лет он стал всероссийским. По счетчику МВД, только гостей — тех, кто въехал сюда, — уже более 20 тысяч. А с местными жителями здесь более 25 тыс. человек", — сказал на церемонии открытия губернатор региона Александр Дрозденко.

Это рекорд для фестиваля, уточнили позже в правительстве региона.

Главной темой праздника стало 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. Он начался с театрализованного пролога и парада рыболовецких судов по реке Волхов с участием воспитанников центра детского парусного туризма: так вспомнили подвиг ладожских рыбаков в годы Великой Отечественной войны.

Рыбаки, представители колхозно-фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели представили на фестивале свежую и приготовленную рыбу. Гости могут попробовать не только классические блюда, но и деликатесы. К примеру, в "Рыбацкой деревне" угощают бургерами с осетром и шавермой с корюшкой.

Кроме гастрономической зоны, на берегу Волхова организованы ярмарка ремесел, детская арт-зона, творческие и кулинарные мастер-классы, тематические фотозоны и концерт. Все они будут работать до конца дня.

Также во время фестиваля в реку выпустили 4,8 тыс. особей волховского сига.

"Корюшку идет!" проводят в Новой Ладоге уже в пятый раз.