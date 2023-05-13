Это рекорд для фестиваля, уточнили позже в правительстве региона.
Главной темой праздника стало 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. Он начался с театрализованного пролога и парада рыболовецких судов по реке Волхов с участием воспитанников центра детского парусного туризма: так вспомнили подвиг ладожских рыбаков в годы Великой Отечественной войны.
Рыбаки, представители колхозно-фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели представили на фестивале свежую и приготовленную рыбу. Гости могут попробовать не только классические блюда, но и деликатесы. К примеру, в "Рыбацкой деревне" угощают бургерами с осетром и шавермой с корюшкой.
Кроме гастрономической зоны, на берегу Волхова организованы ярмарка ремесел, детская арт-зона, творческие и кулинарные мастер-классы, тематические фотозоны и концерт. Все они будут работать до конца дня.
Также во время фестиваля в реку выпустили 4,8 тыс. особей волховского сига.
"Корюшку идет!" проводят в Новой Ладоге уже в пятый раз.