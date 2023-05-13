"Фактически та прибыль, которая была получена от субсидий в 2022 году, она будет израсходована на то же обслуживание флота, где-то возможно на обновление, на покупку запчастей. С учетом этого предложение от отрасли — все-таки освободить авиацию от этого налога дополнительного, потому что она не является сверхприбыльной отраслью", — сказал Сахаров, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Он пояснил, что эта позиция сформирована в рамках Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая объединяет крупнейшие российские авиакомпании. Сам Сахаров возглавляет налоговый комитет АЭВТ.

"Мы с коллегами посмотрели законопроекты (о введении windfall tax — ИФ), которые разослала Торгово-промышленная палата перед майскими праздниками. Фактически те критерии, которые там приведены, под них большая часть авиакомпаний попадает. Даже 5% (ставка налога при досрочной уплате — ИФ) — мы посчитали, это для нас существенные суммы, это сотни миллионов рублей. Если по всей отрасли считать, то это миллиарды, если не десятки миллиардов рублей", — сказал Сахаров.

Средняя рентабельность авиации "редко превышает 2%, а в последние годы она от 0 до 1%", добавил он. При этом, по словам представителя "ЮТэйр", это "единственная отрасль, где налоговая нагрузка вообще стоит отрицательная: то есть фактически авиация получает из бюджета больше денег, чем в бюджет платит".

Прибыль авиаотрасли за 2022 год была получена за счет субсидий, выделенных государством для поддержки в условиях санкций, и благодаря тому, что компании, как и в "пандемийном" 2020 году, максимально сокращали издержки — "переносили возможные ремонты, закупку запчастей".

По данным АЭВТ, в прошлом году авиаотрасль получила от государства в общей сложности 172 млрд руб. (авиакомпании — более 149 млрд руб.). Выплаты по демпферу за авиакеросин, по расчетам объединения, составили 98,6 млрд руб.

Общий убыток от продаж всех российских авиакомпаний в 2022 году составил 144 млрд руб., сообщала ассоциация. По итогам 2021 года общий операционный убыток пассажирских перевозчиков оценивался ей в 78 млрд руб., грузовые компании при этом получили прибыль в размере 80,5 млрд руб.