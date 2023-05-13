"Длинные майские праздники традиционно открывают новый туристический сезон. И, судя по первым данным, в 2023 г. он также обещает быть вполне успешным. С 29 апреля по 9 мая 2023 года Москву посетили 1,85 млн гостей, что на 16,6% больше, чем на майские праздники прошлого года (1,6 млн)", — написал Собянин в своем блоге в субботу.

Он уточнил, что столичные гостиницы были заполнены на 67-70%, что на 9-12 процентных пунктов больше, чем в то же время год назад (58,3%). Наиболее популярными являются демократичные отели категории "3 звезды" — их загрузка достигла 85%. Гостиницы категории "4 и 5 звезд" были заполнены на 57-60%.

"Общий оборот туристической отрасли (транспорт, гостиницы, рестораны, магазины, фестиваль "Московская весна" и др.) достиг 61 млрд рублей, из них в городской бюджет поступило 8,4 млрд рублей. На эти средства можно построить 2-3 новые школы", — отметил Собянин.

Кроме того, мэр сообщил, что накануне летнего сезона Москва запустила несколько новых туристических проектов. С 1 мая более 500 столичных ресторанов и кафе предлагают "Московский завтрак на верандах" — специальные утренние сеты из трех или четырех блюд. Также стартовала летняя программа "Играй в Москву" для семей с детьми от 7 до 14 лет, серия игровых маршрутов по Воробьевым горам, парку "Зарядье", ВДНХ, Москве-Сити и другим местам.