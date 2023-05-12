"С целью привлечения внимания к теме благополучия окружающей среды и будущего человечества, сразу 13 шедевров мировой живописи были воссозданы с помощью разных видов отходов", — подчеркивает пресс-служба.

Выставку посмотрели 560 тысяч человек. "Просветительский проект разработан под руководством финалистки конкурса "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей" сезона 2022-2023 в номинации "Экоарт", экотренера Ульяны Беловой. Главная цель — продемонстрировать контраст между вечным и одноразовым, гениальным и обыденным, чтобы у зрителя была возможность задуматься о проблеме чрезмерного потребления и накопления отходов", — отмечается в сообщении.

Благодаря проекту "Экософия" выставка получила широкое распространение. Коллажи экспонировались в Доме правительства Московской области, в Общественной палате РФ, в Третьяковской галерее, на Камчатке, во Владивостоке и других регионах. В декабре 2022 года с работами ознакомился Президент России Владимир Путин.

"Курорт Красная Поляна полностью разделяет ценности и задачи проекта "Экософия", поэтому является нашим комплексным партнёром. Они одни из первых предоставили набор призов для нашей обучающей платформы "экософия.рф", например: дневные ски-пассы или отдых на Курорте. Ведущие специалисты Курорта являются экспертами проекта и лично участвуют в оценочных мероприятиях конкурса и делятся своим опытом с участниками. От курорта есть дополнительный приз для победителя в номинации "Экотерритория" в финале проекта — стажировка на Курорте Красная Поляна. Вот и эта выставка стала проектом нашего сотрудничества: на протяжении трех месяцев эковыставка нашей финалистки экспонировалась в парке "Четыре сезона". Подобная поддержка очень важна для наших участников, ведь именно прямое касание с населением страны, позволяет развивать экологическую культуру и постепенно вводить полезные экопривычки в повседневную жизнь россиян", — цитирует пресс-служба руководителя проекта "Экософия" АНО "Россия — страна возможностей" Вита Саар.