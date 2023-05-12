Наибольшее увеличение наблюдается в отелях категории 4-5 звезд. Это определено динамическим ценообразованием — цена номера зависит от спроса на него.

"Средняя стоимость размещения на двух человек в сутки в отелях категории 5 звезд составит около 22 тысяч рублей. В отелях категории 4 звезды — чуть выше 10 тысяч, категории 3 звезды — около 7 тысяч рублей без учета акций и скидок", — отмечает пресс-служба.

При этом сочинские отельеры постоянно расширяют перечень бесплатных дополнительных услуг, формируют новые анимационные программы для детей и взрослых, предусматривают "комплименты" в номера.

"Малых средств размещения в Сочи более двух тысяч. Многие из них имеют современную инфраструктуру, оборудованы открытыми бассейнами, детскими комнатами и игровыми площадками, зонами барбекю на открытом воздухе и расположены в пешей доступности от моря", — говорится в сообщении.

В предстоящем летнем сезоне в Сочи будут работать более 2,3 тысяч объектов размещения, в которых расположено более 70 тысяч номеров. В том числе 57 санаториев и пансионатов с лечением, 124 крупных гостиничных комплекса, шесть детских оздоровительных лагерей.

"Регулировать цены на отдых в Сочи помогают в том числе крупные туроператоры, которые специализируются на внутреннем туризме. На курорте свою деятельность осуществляют 7 официальных туроператоров и 44 экскурсионные фирмы", — отмечается в сообщении.