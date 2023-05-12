"У нас есть винодельческий проект в Азербайджане, он сегодня уже приносит реальные результаты. Мы сегодня уже вышли на первое место по экспорту в Россию среди всех азербайджанских виноделен. Кроме этого, там, в Азербайджане, планируется открытие туристического центра по тому же принципу, что и в Абрау-Дюрсо", — рассказал Титов.

Он подчеркнул, что Азербайджан занимал первое место в Советском Союзе по количеству произведенного вина.

"276 тыс. га виноградников (на начало 1990-х годов — ИФ) — это больше, чем Грузия, Россия, Молдавия, все. К сожалению, на него сильно повлияли негативные процессы. Сегодня это другие объемы виноградников, но они начали активно развиваться", — добавил Титов.

Он не назвал сроки реализации проекта и объем инвестиций.

В настоящее время на базе азербайджанского предприятия работает музей виноделия, уточнили журналистам в пресс-службе ГК.

ГК "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО AzAbrau в декабре 2021 года стала победителем инвестиционного конкурса на приобретение винного завода ООО Sheki Sharab в Шекинском районе Азербайджана. На инвестконкурс была выставлена госдоля в размере 86,64%.

AzAbrau в 2022 году экспортировала в Россию 600 тыс. бутылок вина, план на 2023 год предусматривает поставки 3,5 млн бутылок.

Во втором квартале 2023 года на предприятии в Азербайджане планируется запустить линию по производству игристых вин, говорил в декабре президент ГК Павел Титов на пресс-конференции.

Как сообщалось, в прошлом году туристический центр группы в Новороссийске посетило 0,5 млн туристов. В ближайшие 3 года планируется увеличить показатель до 1 млн человек в год, реализовать ряд туристических проектов.

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.