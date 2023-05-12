«В 2018 году в стране насчитывалось чуть более десятка глэмпингов, а по данным за прошлый год их число перевалило за 400. Это очень востребованный вид размещения, на повышенный спрос работают закрытые границы, популярность отдыха на природе и своего рода мода, сформировавшаяся за последнее время», — сказал эксперт.

Как отмечают в РСТ, рост интереса к размещению в глэмпингах связан со многими факторами. Это рост внутреннего туризма в целом, а также резко выросшая в пандемию коронавируса популярность экотуризма и отдыха на природе. Появлению новых объектов способствуют также сравнительно низкая стоимость строительства и активная поддержка государством инвестиций в подобные проекты. Так, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в прошлом году на субсидии предпринимателям, инвестирующим в строительство кемпингов, глэмпингов и модульных отелей в 19 регионах, было выделено 4 млрд рублей. В 2023-2024 годах объем поддержки вырастет до 8 млрд, а в конкурсе на ее получение смогут участвовать все субъекты.

Как пояснил Дашук, кемпинги и глэмпинги строят обычно в тех местах, где капитальное строительство запрещено или невозможно из-за удаленности или природоохранных ограничений. Кемпинги рассчитаны прежде всего на автомобилистов и предлагают более низкие цены. Они расположены возле какой-либо достопримечательности или точки притяжения туристов. Глэмпинги – производная от кемпингов, но предлагают в чистом виде отдых, а не просто размещение для туристов, перемещающихся из одной точки в другую. Условия в них значительно более комфортные, а услуги – индивидуальные. Это и определило взрывной рост интереса к таким объектам.

В 2018 году по заказу Ростуризма и при участии РСТ был разработан стандарт кемпингов в России, который учел все мировые практики в этом виде размещения. Следующим шагом, как считает Дашук, должна стать классификация объектов по уровню обслуживания. Стандартизация кемпингов носит добровольный характер, но в отношении глэмпингов нет даже добровольных норм.

«Аналогичные стандарты должны обязательно появиться и для глэмпингов, чтобы владельцы их выполняли, а туристы четко понимали, на что они могут рассчитывать в таких средствах размещения. Нельзя строить без стандартов, это очевидно. Сейчас глэмпингом себя может назвать любой объект», — говорит эксперт РСТ.

При этом, по словам Дашука, мало создать стандарты и провести классификацию глэмпингов. Следующий шаг – наладить межведомственное взаимодействие, чтобы облегчить малому бизнесу строительство таких средств размещения. Оно регулируется нормами земельного, природоохранного, санитарного, потребительского и общего законодательства, а они нередко приходят в противоречие друг с другом. Эксперт подчеркнул, что многих потенциальных инвесторов останавливает бюрократическая волокита, поэтому нужна понятная система одного окна.

По данным ассоциации глэмпингов России, больше всего таких объектов насчитывается в Московской и Ленинградской областях, в Краснодарском крае, на Алтае и в Крыму, а также в Свердловской области и Карелии.