"Мы обнаружили, что с середины XIX века ледники сократились более чем в два раза — и сильнее, чем в других районах Алтая, причем в последнее десятилетие отступание крупных ледников ускорилось. Если до 2010 года ледник Большой Маашей, где мы проводили полевые исследования, сокращался на 6-7 метров в год, то после 2010 года его край отступает в среднем на 14 метров в год", — цитирует пресс-служба профессора кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ Дмитрия Ганюшкина.

Ученые отмечают, что сокращение ледников способствует расширению лесного пояса и подъему вверх границы растительности, может влиять на хозяйственную деятельность и непосредственно угрожать людям. Так, оно приводит к изменению временного распределения воды в горных реках в течение года, может способствовать селям и обвалам, а также прорывам водоемов.

"Подобный прорыв уже произошел на территории Северо-Чуйского хребта в 2012 году, когда после длительных ливней случился размыв естественной плотины, и озеро Маашей было полностью спущено. В результате инцидента никто не пострадал, однако озера, ранее привлекавшего большое количество туристов, на этом месте больше нет, были разрушены мосты и затруднена логистика территории", — говорится в сообщении.

Исследование провели ученые СПбГУ, Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН и Алтайского государственного университета в рамках проекта "Изменения климата, ледников и ландшафтов Алтая в прошлом, настоящем и будущем как основа модели адаптации населения внутриконтинетальных горных районов Евразии к климатообусловленным изменениям среды" при поддержке Российского научного фонда.

Результаты опубликованы в научном журнале Remote Sensing.