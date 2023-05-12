"Вопрос строительства моста на остров Канта очень важный. 300-летие Канта с апреля следующего года никто никуда не перенесет. Мост должен к этому моменту точно быть готов, открыт уже и функционировать", — сказал Алиханов.

По его словам, мэрии Калининграда, отвечающей за реализацию проекта, надо более активно вести этот вопрос, чтобы исключить различные проволочки. Это касается и возможного выхода проекта моста из госэкспертизы, намеченного на конец этого мая.

"Прошу всю работу предварительно с потенциальным подрядчиком так вести, чтобы май не превратился в сентябрь и так далее. Ясно?", — заключил губернатор.

Как сообщалось ранее, пешеходный мост должен соединить остров Канта и улицу Гюго в районе Музея Мирового Океана. Его строительство через реку Преголя должно было завершиться к лету 2018 года в рамках подготовки к матчам ЧМ.

Планировалось, что мост в качестве обременения должен возвести инвестор уже построенной гостиницы Holiday Inn Kaliningrad на улице Гюго. Однако, компания не выполнила свои обязательства.

Впоследствии различные причины тормозили проект, который является частью другого более масштабного проекта "Музейный квартал". Мост соединит набережную Петра Великого, где расположен Музей Мирового океана, и Причальную улицу на берегу острова имени Канта. Это позволит туристическому потоку напрямую курсировать между объектами музейного квартала.

Мост будет пешеходным и разводным с длиной 50 метров и шириной 3 метра. Мэрия Калининграда оценивает стоимость строительства в 500 млн рублей.