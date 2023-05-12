"Проверили готовность нового плавучего причала для приема пассажирских судов в морском порту. Причал выполнен из композитных материалов и состоит из восьми соединенных между собой секций по 12 метров. Его общая длина составляет 96 метров, ширина 16 метров и высота 2 метра", — сообщается в телеграм-канале регионального Минтранса.

Отмечается, что в 2023 году в порт Таганрог запланировано 4 захода пассажирских круизных судов. ООО "Водоходъ" зарегистрировано в Москве в феврале 2004 года, основной вид деятельности — деятельность туристических агентств и туроператоров. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет АО "Сервис Девелопмент". По итогам 2022 года компания увеличила выручку на 45,3%, до 5,957 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 9,3 раза, до 376 млн рублей.